Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. За прошедшие сутки мирное население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов обстреливали из артиллерии, минометов и другого вооружения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.

В Волчанске в результате артиллерийских обстрелов получила ранение 73-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Накануне россияне дважды ударили авиабомбами по селу Чернещина Боровского района Харьковской области. Повреждены жилые дома, складские помещения и мастерская агрофирмы.

Ранее мы писали, что Россия обстреляла центр Купянска, разрушены здания, один человек ранен.

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.

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