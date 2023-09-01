За минувшие сутки россияне дважды ударили авиабомбами по селу Чернещина Боровского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждены жилые дома, складские помещения и мастерская агрофирмы.

Село Чернещина находится недалеко от Новоегоровки, где россияне уже несколько дней ведут наступление.

Также ночью РФ обстреляла Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе Днепропетровской области. Повреждена линия электропередач.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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