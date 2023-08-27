Сегодня днем войска РФ нанесли удары по Богодуховскому району Харьковской области. Предварительно – из РСЗО. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 13 часов в результате вражеского обстрела села Одноробовка Золочевской общины погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения", - написал Синегубов.

Также начался пожар в киоске, к месту направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

Напомним, накануне в селе Подолы Купянского района Харьковской области два человека погибли в результате российского удара по кафе, еще один ранен.

Также сегодня днем российские войска обстреляли село в Тягинской общине Херсонской области. Погибла женщина, еще один человек госпитализирован.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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