В воскресенье, 27 августа, российские войска обстреляли село в Тягинской общине Херсонской области. Погибла женщина, еще один человек госпитализирован.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и областная прокуратура.

По данным следствия, 27 августа 2023 около 12:40 оккупанты произвели обстрел села Тягинской общины Херсонской области.

"Из-за российских обстрелов погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - написал Прокудин.

Напомним, сегодня днем российская армия атаковала Херсонскую область с авиации. На населенные пункты сбросили управляемые авиабомбы.

Вчера российские войска обстреляли центра Херсона. Ранены две женщины. Накануне в результате обстрела центра Херсона ранение получила семилетняя девочка.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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