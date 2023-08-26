В субботу, 26 августа, российские войска обстреляли центра Херсона. Ранены две женщины.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в своём Telegram-канале.

"В течение дня армия РФ била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована с контузией и ранениями ноги. Ещё одна пострадавшая - 70-летняя женщина. У неё незначительные повреждения. Медики оказали ей необходимую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Ранее, когда РФ ударила по центру Херсона, пострадал ребёнок. Семилетняя девочка попала под вражеский удар в своей квартире. У неё диагностированы ранение спины, руки и ноги.

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.

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