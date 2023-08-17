Замминистра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на захваченном россиянами левом берегу Херсонской области, где на прошлой неделе, как сообщалось, появился плацдарм ВСУ в районе Казачьих Лагерей.

Ситуацию чиновница обрисовала в эфире "24 канала".

"Все ожидания понятны по Левобережью Херсонской области. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом береге. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их", - сказала Маляр.

В понедельник британская разведка заявляла, что появление ВСУ на левом берегу вынуждает российское командование задуматься над переброской туда резерва с Запорожского направления.

Однако уже несколько дней никаких новостей с этого направления не было. Ряд российских пабликов заявляли, что украинских сил в районе Казачьих Лагерей уже нет.

Ранее в Минобороны Украины давали понять, что пока ВСУ на левом берегу не закрепились.

Тем временем война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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