В Минобороны Украины снова прокомментировали ситуацию на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", - сказала замминистра обороны Анна Маляр.

При этом она дала понять, что пока ВСУ на левом берегу не закрепились.

"Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", - сказала Маляр.

Напомним, что на прошлой неделе российские телеграм-каналы писали о появлении ВСУ в районе захваченных Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра.

Также мы писали о том, что в Минобороны сообщили об успехе ВСУ в районе Урожайного на южном фронте.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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