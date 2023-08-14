Украинские военные имеют успех в Урожайном на южном фронте.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи" , - сказала она.

Также, по словам Анны Маляр, ВСУ имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

Ранее мы публиковали сводку Генштаба ВСУ о ситуации на фронт на утро 14 августа.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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