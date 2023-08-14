Что происходит на фронте 14 августа. Сводка Генштаба ВСУ
Утром 14 августа Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.
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