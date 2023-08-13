Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку подготовленных саперов, что ограничивает наступательные возможности армии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Guardian.

"У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины", - сказал Резников.

По его словам, Киев "критически нуждается" и в оборудовании для разминирования - от тралов до зарядов для создания проходов в минных полях.

"Также жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов. Саперы нужны здесь и сейчас", - добавил Резников.

В своей публикации издание приводит в пример одно из саперных подразделений ВСУ, которое действует в контролируемом Украиной районе Донецкой области. По данным The Guardian, по штату в нем должны быть 30 человек, однако по списку числятся лишь 13 военнослужащих. При этом на месте присутствуют только пять человек, поскольку остальные ранены и отправлены на лечение.

Ранее в Минобороны сообщили, что основной задачей украинских войск на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.

Как писала "Страна", для полного разминирования территорий Украине понадобится около 800 лет.