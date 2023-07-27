Боец ВСУ рассказал о тотальном минировании территорий россиянами, что, по его словам, крайне затрудняет действия украинских военных.

Соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях.

По его словам, минируются посадки, подходы к окопам, сами окопы - как дистанционными, так и стационарными взрывными устройствами.

Военнослужащий добавил, что из-за этого очень много бойцов получают ранения, и военные думают, как преодолевать эти препятствия.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно". Он объяснил это плотной заминированностью территорий и большим количеством российских опорных пунктов.

По данным The New York Times, украинские военные чаще получают ранения от мин, чем от артиллерии.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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