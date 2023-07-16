Российские мины превзошли артиллерию как основную причину ранений. А если речь идет о пластиковой мине, то ее осколки в теле солдат очень сложно обнаружить - их не "видят" медицинские металлодетекторы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

На прошлой неделе врач по имени Владимир ампутировал обе руки специалисту по разминированию, который был ранен при попытке обезвредить мину-ловушку.

Российские противотанковые мины также останавливают БМП "Брэдли", хотя личный состав при подрыве и выживает. Но сама машина далее ехать не может.

Сержант, чья БПМ таким образом подорвалась, получил новую машину - а поврежденную отправили на ремонт в Польшу.

Но мины - это лишь первая проблема.

"По мере продвижения украинские солдаты выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО и становятся уязвимыми для российских ударных вертолетов", - говорится в статье.

Поэтому пока ВСУ "не прорвали основные линии обороны русских".

Напомним, Washington Post пишет, что минные поля на Запорожском фронте выявили уязвимые места бронетранспортеров и танков, поставленных Украине.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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