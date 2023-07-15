В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Купянском направлении противник вел безуспешные атаки к югу от Новоселовского. На Лиманском направлении - восточнее Веселого. Под Бахмутом противник пытался наступать юго-западнее Андреевки. Под Авдеевкой бои шли в районе Первомайского. Также россияне пытались атаковать в Марьинке и под Новомихайловкой. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах".

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