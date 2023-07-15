ВСУ наступают под Мелитополем, Бердянском и закрепляются на достигнутых рубежах. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 июля.
Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Купянском направлении противник вел безуспешные атаки к югу от Новоселовского. На Лиманском направлении - восточнее Веселого.
- Под Бахмутом противник пытался наступать юго-западнее Андреевки.
- Под Авдеевкой бои шли в районе Первомайского. Также россияне пытались атаковать в Марьинке и под Новомихайловкой.
- В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах".
Ранее мы писали, что, по данным The New York Times, за первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли пятую часть задействованного вооружения.
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