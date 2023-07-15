Военный конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, несмотря на идущее контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил представитель разведывательного управления Минобороны США Джон Киршхофер, сообщает Bloomberg.

"Конечно, мы находимся в тупиковой ситуации", - сказал Киршхофер.

По его мнению, предоставление более мощного оружия Киеву, в том числе кассетных бомб и дальнобойных ракет Storm Shadow, не поможет кардинального изменить ход боевых действий в самое ближайшее время.

"Ни одно из них, к сожалению, не является святым Граалем, который ищут украинцы, и который позволит им прорваться", - отметил Киршхофер.

"Одна из вещей, в которую верит российское руководство, заключается в том, что они могут пережить поддержку Запада", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона сообщила, что американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал многолетний пакет помощи для украинской армии.