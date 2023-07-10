Украинская армия получит многолетний пакет помощи от НАТО.

Об этом заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Вильнюсе.

По его словам, такой пакет позволит ВСУ перейти от советского вооружения к стандартам НАТО и соответствовать уровню союзников.

Напомним, завтра в столице Литвы стартует саммит НАТО. Он продлится в течение двух дней. Столтенберг уже подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского и рассказал, что предложат Киеву на саммите НАТО.

Также накануне издание Politico написало, что небольшая группа западных союзников Киева в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО. Каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, "каковы будут обязательства".

Кроме того, Германия и Франция объявят о новых пакетах помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе. В частности, ФРГ объявит об "очень существенной" поставке военной техники Киеву.

Мы разбирались, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.