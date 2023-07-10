Издание Financial Times подготовило обзорный материал о том, что же будет озвучено Украине на саммите НАТО в Вильнюсе, который стартует уже завтра, 11 июля.

По данным издания, члены Альянса примут декларацию с индивидуальными обязательствами ряда стран в отношении Украины, а именно: США, Великобритании, Франции и Германии - четырех из пяти крупнейших военных держав НАТО.

Выбор для членов НАТО таков: "либо модель Израиля, которая предполагает, что они [Украина] могут защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы берем на себя", - пишет издание со ссылкой на источник.

Украине будут обещаны дальнейшие военные поставки, гарантии по обучению украинских военных, обмен разведданными и помощь в реформах оборонной политики, также будет повышен статус существующей комиссии Украина - НАТО до уровня совета.

"Это дает Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволяет созывать встречи для "кризисных консультаций". Сторонники говорят, что эти меры не только помогают защитить Украину в краткосрочной перспективе, но и повышают долгосрочную безопасность, а также лучше готовят страну к членству в НАТО", - пишет FT.

При этом источники издания говорят, что обеспечить военный паритет с РФ "было бы невозможно".

Также в публикации говорится, что некоторые страны переживают из-за потенциальной стоимости обязательств, которые будут стоить десятки миллиардов долларов их налогоплательщиков.

Напомним, накануне издание Politico написало, что небольшая группа западных союзников Киева в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подтвердил поездку на саммит НАТО. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент "все еще думает об этом".

Ранее мы разбирались, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.