Государства - члены НАТО на саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по поводу перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, он абсолютно уверен в том, что члены Альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что внутри НАТО нет единого мнения о возможном вступлении Украины в Альянс прямо сейчас.

"Не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.

Президент США добавил, что обсуждал эту тему с Владимиром Зеленским. Байден предложил иные способы обеспечивать безопасность и пообещал поставки оружия.

"Я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований", - сказал Байден.

В то же время он дал понять, что оптимистично смотрит на вопрос присоединения Швеции к НАТО.

Напомним, издание Politico сообщило, что позиции США и Германии по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс "несколько смягчились" накануне саммита НАТО, и Восточной Европе удалось добиться некоторых уступок.

Однако накануне Байден уже заявлял о том, что членство в НАТО для Украины преждевременно.

Мы разбирались, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.