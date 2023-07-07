Итоговое коммюнике стран НАТО после саммита в Вильнюсе затронет тезис о возможном вступлении Украины в Североатлантический Альянс.

Об этом заявила постпред США в НАТО Джулианна Смит в ходе брифинга.

По ее словам, в итоговом коммюнике "найдет отражение наша оценка стремления Украины присоединиться к Альянсу".

Смит добавила, что союзники продолжают работать над формулировкой, которая не будет тем, что говорилось в 2008 году.

Также Вашингтон обсуждает с Киевом и союзниками вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Напомним, Украина настаивает, чтобы на саммите в Вильнюсе ей озвучили приглашение в НАТО с открытой датой. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство в Альянсе действительно имеет формальные требования, однако приглашение - нет.

Ранее из НАТО поступали сигналы, что приглашения на этом саммите озвучено не будет.

Кроме того, накануне представитель Белого дома в очередной раз заявил, что принятия Украины в НАТО по упрощенной процедуре не будет.

При этом сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина - НАТО. При этом пока неясно, примет ли участие Владимир Зеленский в самом саммите НАТО.

Тем временем американские эксперты призвали президента США Джо Байдена не брать Украину в Альянс.