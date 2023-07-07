Американские эксперты считают, что "география Украины обрекает её действовать в качестве оплота против России независимо от членства в НАТО". Однако ее "героическое сопротивление" показало, что "Украине не нужно быть в НАТО, чтобы США и их союзники могли эффективно противостоять российской агрессии".

Этому посвящена статья с заголовком "Не дайте Украине вступить в НАТО", которая вышла в авторитетном американском издании Foreign Affairs.

Её авторы Джастин Логан (директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона) и Джошуа Шифринсон (адъюнкт-профессор международных отношений Школы государственной политики Университета Мэриленда) считают, что затраты на вступление Украины перевешивают выгоды.

"Лидеры НАТО давно поняли, что принятие Украины сопряжено со вполне реальной возможностью войны (в том числе ядерной) с Россией", — пишут они.

Они призывают Байдена прямо сказать, что Украину в НАТО не возьмут.

"Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в Альянс. Прием Украины в НАТО поставит перед мрачной перспективой выбора между войной с Россией и ее разрушительными последствиями или отступлением и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего Альянса. На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", — говорится в статье.

"Желание Украины вступить в НАТО понятно. Тем не менее стратегия — это выбор, и выбор Соединенных Штатов сегодня очевиден. На протяжении большей части периода после "холодной войны" Соединенные Штаты могли расширять свои международные обязательства при относительно низких затратах и ​​риске. Этих обстоятельств больше нет. С учётом финансового давления внутри страны, серьезной угрозы её положению в Азии, а также перспективы эскалации и подрыва доверия к Москве, сохранение Украины вне НАТО просто отражает интересы США. Вместо того чтобы давать сомнительные обещания, которые таят в себе большую опасность, но мало что дают взамен, Соединенным Штатам следует признать, что пора закрыть двери НАТО перед Украиной", — резюмируют авторы.

Отметим, что в неформальных переговорах США и РФ по Украине, по данным СМИ, принимают участие эксперты из американского Совета по международным отношениям, который издает Foreign Affairs.

Как мы сообщали ранее, после череды противоречивых заявлений от стран - участниц Альянса касательно перспектив присоединения Украины к блоку польский министр по делам Европы Шимон Шинковский призвал Украину не ждать "слишком многого" от грядущего саммита НАТО.

На этом фоне американские СМИ пишут, что в Альянсе до сих пор не решили, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе.