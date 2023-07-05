Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества.

Такое мнение выразил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей", — сказал он в интервью газете The Times.

Вероятно, Буданов имеет в виду, что на саммите не прозвучит приглашение Украины к вступлению в НАТО, к чему призывали украинские власти.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на грядущем саммите, но результат ее "не разочарует". Будут озвучены гарантии безопасности от отдельных стран и создан Совет Украина-НАТО.

При этом Украина настаивает, чтобы на предстоящем в июле саммите Альянса был дан официальный ответ на заявку о вступлении, поданную еще в прошлом году. А Зеленский призвал Байдена дать Украине приглашение в НАТО уже "сейчас", но добавил, что понимает, что само вступление в Альянс не произойдет до окончания войны.