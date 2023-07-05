Украина не получит приглашения в НАТО на грядущем саммите, но результат ее "не разочарует". Будут озвучены гарантии безопасности от отдельных стран и создан Совет Украина-НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS.

"Президент Владимир Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит много", - сказал Науседа.

"И, ну, я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", - добавил президент.

"Да, двери НАТО открыты, но для некоторых стран они открываются очень быстро, а другие вообще не могут найти эти двери, и я считаю, что украинцы вполне правильно задают вопрос о том, почему они сегодня еще не являются членами НАТО", - отметил Науседа.

Напомним, Украина настаивает, чтобы на предстоящем в июле саммите Альянса был дан официальный ответ на заявку о вступлении, поданную еще в прошлом году. А Зеленский призвал Байдена дать Украине приглашение в НАТО уже "сейчас", но добавил, что понимает, что само вступление в Альянс не произойдет до окончания войны.

Ранее мы писали, что по данным британская The Telegraph, министр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за слишком активной поддержки Украины. Его кандидатуру "зарубили" США и Франция.