У НАТО есть год, чтобы принять Украину - до выборов в США и возможного прихода Дональда Трампа.

Об этом пишет британский журналист Роджер Бойс в своей статье для The Times.

"У НАТО есть максимум год. Не только потому, что альянс планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" для Джо Байдена.

Если бывший лидер США Трамп в 2024 году снова выиграет выборы и станет президентом страны, в Украине больше не смогут рассчитывать на значительную финансовую и военную помощь. В связи с этим имеет смысл начать процесс принятия Украины в альянс в ближайшее время, а также предоставить ей гарантии безопасности", - рассуждает журналист, работавший корреспондентом в Москве еще в 1970-х.

А до принятия в НАТО он предлагает направить в Украину экспедиционный корпус.

"Остается вариант экспедиционных сил. Под британским или польским командованием, при поддержке США, эти силы, отправленные по инициативе НАТО, добавили бы Украине мощи в промежутке между приглашением и приемом. Они должны быть достаточно мощны, чтобы служить средством сдерживания", - пишет обозреватель.

Ранее Зеленский призвал президента США Джо Байдена дать Украине приглашение в НАТО уже "сейчас", но добавил, что понимает, что само вступление в Альянс не произойдет до окончания войны.

Украина хочет получить официальный ответ на заявку о вступлении, поданную еще в прошлом году, на грядущем саммите НАТО. Пока таких обещаний из НАТО не звучит, и на Банковой заявляют, что могут и не поехать на саммит.

Детальнее ситуацию с перспективами Украины в НАТО мы разбирали в отдельном материале.