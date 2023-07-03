Визит Владимира Зеленского на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом сказал спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Суспильному".

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - сказал Никифоров.

При этом он заметил, что решение еще не принято.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее замглавы ОП Игорь Жовква сообщал, что Украина ждет от НАТО официального ответа на заявку, поданную Киевом о вступлении в Альянс. И от этого зависит появление Зеленского на саммите.

"Теперь же, как видим, озвучивается другая причина вероятного отсутствия украинского президента на саммите", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет показать результат на поле боя к саммиту НАТО.

Также об этом говорил и президент Сербии Александр Вучич. По его словам, украинские войска попытаются развить контрнаступление и прорвать оборону россиян, чтобы показать результат к саммиту в Вильнюсе.