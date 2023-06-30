Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат".

Об этом Жовква сказал в интервью Reuters.

По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.

"Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом", - сказал Жовква.

"Мы просим начать процедуру", - добавил он, стукнув кулаком по столу.

Напомним, что сам Владимир Зеленский в свое время тоже говорил о том, что Украине нечего делать на саммите, "если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе".

А глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина ожидает на июльском саммите НАТО получить приглашение вступить в Альянс по упрощенной процедуре.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для начала любой дискуссии о вступлении в Альянс Украине сперва нужно одержать победу над РФ.