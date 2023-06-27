Союзники по НАТО рассматривают решения на саммите альянса в Вильнюсе, которые дадут Украине "четкие сигналы в отношении того, что ее будущее – в НАТО", заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы рассматриваем решения, которые мы можем принять на саммите НАТО, которые дадут Украине четкий сигнал, что ее будущее, твердо – в НАТО. Мы рассматриваем конкретные меры, которые мы можем предпринять, одна из которых уже была упомянута – это Совет Украина-НАТО, где мы будем работать на равном уровне между 31 страной НАТО и Украиной", - сказал Рютте.

В то же время, глава правительства Бельгии Александер де Кроо был менее конкретен.

"Все мы уверены, что Украина когда-нибудь станет частью НАТО", - заявил он.

Подробнее, что происходит вокруг отношений Украины и НАТО накануне саммита мы анализировали в материале Почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.

Украина пытается добиться от НАТО четких обещаний о принятии в Альянс в итоговом заявлении саммита в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.

Очевидно, в Киеве хотели бы получить приглашение присоединиться к НАТО, даже несмотря на продолжающуюся войну, во время которой, как все признают, в Альянс Украину не примут.

"Мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал Владимир Зеленский.