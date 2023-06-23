На саммите НАТО в Вильнюсе, вероятно, будет создан Совет Украина-НАТО, однако Украина нуждается в более сильном сигнале относительно перспектив членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам.

"То, что будет такое предложение, которое, я верю, будет принято всем альянсом, что комитет Украина-НАТО будет трансформирован в совет Украина-НАТО, это фактически уже решенный вопрос. Совет будет гораздо более сильной структурой с точки зрения способности Украины мобилизовать НАТО в такой ситуации, когда это будет нужно", - сказал он.

По словам польского президента, очень сильное предложение по этому Совету заключается в том, что Украина может потребовать его созыва в любое время, если он считает, что возникла угрожающая ситуация.

"Это большая привилегия. Позиция Украины в отношениях с НАТО как государства-партнера НАТО станет намного сильнее благодаря этому. Но, конечно, было бы гораздо лучше, с моей точки зрения, как президента Польши, желающего Украине всего наилучшего, если бы НАТО формально запросило Украину к членству, то есть если бы Украина в результате решения и ближайшего саммита уже начала этот, так сказать, завершающий этап, де-факто вступления в НАТО", - сказал Дуда

Он подчеркнул, что это еще не означает вступления в НАТО, но "это не столько свет, сколько маяк, показывающий конец пути в НАТО".

"С другой стороны, это настолько серьезное решение, что сейчас оно находится на стадии обсуждения. И я боюсь, что здесь сегодня многие союзники будут настроены скептически. Но я твердо убежден, что этот импульс для идущего от НАТО Украины должен быть очень сильным, четким, чтобы это не было повторением там произошедшего когда-то много лет назад в Бухаресте. Я согласен в том, что Украина сегодня нуждается в гораздо более сильном сигнале и я надеюсь, что этот сигнал будет сгенерирован", - сказал Дуда.

Ранее Джо Байден заявил, что Украина не вступит в НАТО по упрощенной схеме, но журналисты узнали, что президент США готов отменить для Украины обязательный план действий по членству в НАТО.