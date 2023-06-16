Первое заседание нового совета Украина – НАТО может пройти в Вильнюсе при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания министров обороны стран НАТО.

"Мы работаем над созданием нового Совета Украина - НАТО, где Украина будет равна союзникам НАТО, будет консультироваться и принимать решения общего интереса.

Наша амбиция – иметь первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским", – сказал Столтенберг.

Напомним, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

Однако ранее Столтенберг пообещал, что на саммите в Вильнюсе Украина получит четкий сигнал о своем будущем в НАТО.

Накануне Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс, но принять ее только после окончания войны. Соответствующую резолюцию одобрили 425-мя голосами за при 38 голосах против и 42 воздержавшихся.

В то же время, по данным CNN, президент США Джо Байден выразил готовность отменить для Украины обязательный план действий по членству в НАТО. Это программа, которую обязаны были пройти все члены НАТО перед вступлением в Альянс.

Ранее мы разбирались, почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.