Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО во время войны.

Об этом заявила постпред США при Североатлантическом Альянсе Джулианна Смит в интервью Politico.

"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока они вовлечены в полномасштабную войну", – отметила она.

При этом, по ее словам, Альянс по-прежнему хочет, чтобы Украина получила сигнал о том, что он с истерзанной войной страной надолго – и попытается найти способ показать это в Вильнюсе.

"Мы хотим подать сигнал президенту Владимиру Зеленскому – если он приедет лично, – что мы глубоко заботимся о долгосрочных отношениях с Украиной и ищем способы признать все, чего они достигли, и что наша поддержка не прекратится", – сказала Смит.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия.

Кроме того, Зеленский считает, что надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными.

Ранее мы анализировали, почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.