Надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более отдаленными.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Его слова приводит местное издание Agora.



"Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь - как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа", - сказал Зеленский.



Он добавил, что рассчитывает на "четкое приглашение" для Украины вступить в Альянс уже летом.

"Хочу подчеркнуть, что летом в Вильнюсе необходимо четкое приглашение для Украины вступить в Альянс, а также гарантии безопасности на пути к членству. Пришло время решений. Саммит НАТО этим летом требует принятия Украины в качестве члена. Нам нужен мирный саммит", - подчеркнул президент.

В Молдове Зеленский также заявлял о готовности Украины стать членом НАТО. По его словам, теперь Киев ждет, когда Североатлантический альянс будет готов принять страну.

Между тем западная пресса писала, что в НАТО нет единого мнения по поводу обещаний Украине о вступлении в Альянс на саммите в июле. В Западной Европе полагают, что серьезные дискуссии о членстве необходимо отложить до окончания войны.