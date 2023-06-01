Владимир Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО. Теперь Украина ждет, когда Североатлантический альянс будет готов принять страну.

Об этом президент Украины заявил на первой пресс-конференции после прибытия на саммит Европейского политического сообщества.

"Украина готова вступить в НАТО. Мы ждем, когда НАТО будет готова принять Украину. Из-за агрессии России гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для наших соседей — для Молдовы", - сказал Зеленский.

На вопрос журналистов, когда, по его мнению, завершится война, Зеленский ответил, что "когда Украина победит".

"Россия может остановить войну раньше, если уйдет с наших оккупированных территорий", - добавил президент.

Он также рассказал, что собирается обсудить с партнерами создание "коалиции ЗРК Patriot" для закупки и поставки оружия Украине, сотрудничество с Евросоюзом, НАТО и украинскую "формулу мира".

Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Молдовы Майей Санду отношения стран, инфраструктуру, важные проекты, которые Кишинев и Киев завершат в ближайшем будущем, а также будущее в ЕС.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прибыл в Кишинев, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества в селе Бульбоака неподалеку от столицы Молдовы.

Между тем на прошлой неделе СМИ писали, что члены НАТО на саммите альянса намерены предложить Украине статус партнера, но без предоставления членства в альянсе и без подготовки дорожной карты ко вступлению в НАТО.