В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества в селе Бульбоака неподалеку от столицы Молдовы.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Многие двусторонние встречи. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Пэтриотов". ЕС, НАТО, "формула мира". Все для защиты нашего будущего", - говорится в сообщении президента.

Европейское политическое сообщество - это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и служащий платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Известно, что в связи с проведением саммита над Молдовой на два дня закрыто воздушное пространство.

Кроме того, появилось фото прибытия Владимира Зеленского в Кишинев, где его встретила президент Молдовы Майя Санду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира", приурочив его к 500 дням с начала войны.

Тем временем сегодня в Норвегии министры иностранных дел НАТО обсудят стремление Украины вступить в Североатлантический Альянс и ее дальнейшую поддержку в войне с Россией.

А накануне президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.