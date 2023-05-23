На саммите Северо-Атлантического альянса в Вильнюсе в июле будет объявлено о создании совета НАТО - Украина. У Киева будет право собирать заседания совета и обращаться к странам альянса с запросами о поддержке.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом вступление Украины в НАТО невозможно, пока на ее территории идет война, цитирует издание президента Польши Анджея Дуду.

В этой же статье, напомним, говорилось, что США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по израильской модели.

Для Израиля предусмотрены многомиллиардные поставки американских вооружений, при этом у США нет обязательств оказывать стране помощь при внешней агрессии.

Участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности должны стать США, Великобритания, Франция и Германия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что не вступит в Североатлантический Альянс, пока продолжается война, но ожидает от НАТО четкий сигнал, что ее примут в блок.

Также глава НАТО заявлял, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины.

А накануне Парламентская ассамблея НАТО призвала дать Украине гарантию вступления в Альянс.