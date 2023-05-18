Страны Североатлантического Альянса готовятся к возможному конфликту с РФ и впервые со времен "холодной войны" разрабатывает конкретный план обороны.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, документ может быть одобрен на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны НАТО должны быть готовы к тому, что "конфликт может возникнуть в любой момент".

"Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: сроки определяем не мы, а наш противник", - говорит Бауэр.

Также НАТО готовит для стран-участников Альянса рекомендации по модернизации своих вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

"Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что также на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.

Также сообщалось, что НАТО усиливало готовность воздушных сил в небе над Черным морем после инцидента с самолетами Польши и России.