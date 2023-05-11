Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России, которые она использует в ходе войны на территории Украины.

"Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи... чтобы отразить планируемое контрнаступление", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Ранее глава НАТО неожиданно заявил, что все страны альянса поддерживают идею о вступлении Украины, весь вопрос состоит в сроках того, когда это произойдет.

С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Washington Post.

"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев.

И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет, о сроках этого я не могу вам сообщить", - отметил глава альянса.

В том же интервью газете Washington Post он назвал две главных задачи НАТО: поддерживать Украину и предотвратить эскалацию.

"У НАТО принципиально две задачи в войне. Одна из них – поддерживать Украину, как это делаем мы. Вторая – предотвратить эскалацию. И мы предотвращаем эскалацию, абсолютно ясно заявляя, что мы не являемся стороной конфликта, и увеличивая военное присутствие в восточной части Альянса", – сказал он.