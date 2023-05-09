Задачи НАТО – поддерживать Украину и предотвратить эскалацию.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Washington Post.

"У НАТО принципиально две задачи в войне. Одна из них – поддерживать Украину, как это делаем мы. Вторая – предотвратить эскалацию. И мы предотвращаем эскалацию, абсолютно ясно заявляя, что мы не являемся стороной конфликта, и увеличивая военное присутствие в восточной части Альянса", – сказал он.

В этой же публикации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, весь вопрос состоит в сроках того, когда это произойдет.

"Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев.

Во время своего первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины - в НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если НАТО не решится на решительные действия в Вильнюсе, где этим летом пройдет саммит членов альянса, то продолжит нести "позор Бухареста" (на встрече в Бухаресте в 2008 году Украине отказали в предоставлении плана действий по членству в НАТО).