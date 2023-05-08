НАТО повысила готовность своих воздушных сил в рамках миссии "воздушной полиции" в черноморском регионе в связи с сопровождением польского военного самолета российским истребителем в небе над Черным морем.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Вчера мы писали, что российский Су-35 перехватил самолет L410, принадлежащий польской пограничной службе.

Напомним, в июне страны НАТО проведут самые масштабные за всю историю Альянса учения истребителей Air Defender 2023 с участием 18 стран.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.