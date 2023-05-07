Патрульные полеты миссии Frontex (агентства Евросоюза по безопасности внешних границ) над Черным морем приостановлены из-за опасного инцидента с участием польского самолета и российского истребителя, случившегося в пятницу, 5 мая.

Об этом пишет пресс-центр польской погранслужбы в Twitter.

Сообщается, что российский Су-35 перехватил самолет L410, принадлежащий польской пограничной службе - он патрулировал над Черным морем в сотрудничестве с румынскими службами. Далее, по информации польской стороны, российский борт "совершил агрессивные и опасные маневры – три сближения с польским самолетом без безопасного расхождения".

Была создана опасная турбулентность, польский экипаж в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту. Су-35 приближался почти вплотную - до пяти метров.

Из-за инцидента по тревоге подняли боевую авиацию НАТО. Представитель польского правительства Петр Мюллер расценивает это как "спланированную провокацию".

Напомним, ранее из-за действий российской авиации в Черное море упал американский беспилотник. После этого США изменили маршруты своих БПЛА в регионе.

Также мы рассказывали, что, по данным из утечек Пентагона, разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был почти сбит российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.