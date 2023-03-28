Военные США изменили маршруты дронов после падения беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. И это "ограничивает способность собирать разведданные".

Такую информацию опубликовал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.

Полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведывательных данных, которые они могут собрать, объяснил американский военный, отметив, что спутники-шпионы могут в некоторой степени компенсировать этот изъян, но имеют более короткое время пролета над целями, что опять же снижает эффективность по сравнению с беспилотниками-разведчиками.

После того, как в начале этого месяца российский самолет столкнулся с американским беспилотником Reaper, США начали использовать свои разведывательные беспилотники южнее и на большей высоте над Черным морем, чем раньше, разместив их дальше от воздушного пространства, окружающего Крымский полуостров и восточные районы Крыма.

Когда CNN впервые сообщила об этом изменении, один американский чиновник сказал, что новые маршруты были частью усилий, "чтобы не быть слишком провокационными", поскольку администрация Джо Байдена по-прежнему старается избегать любых инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с российскими силами. Чиновник сказал, что полеты дронов будут пока продолжаться, но добавил, что уже есть стремление вернуться на маршруты, расположенные ближе к контролируемой Россией территории.

Отвечая на вопрос о влиянии новых маршрутов на сбор разведданных, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал CNN: "Мы не собираемся обсуждать миссии, маршруты или сроки операций. Мы также не собираемся обсуждать разведывательные операции".

После столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper 14 марта официальные лица США неоднократно заявляли, что США продолжат полеты в международном воздушном пространстве. Однако новые маршруты проходят на расстоянии более 40 морских миль от побережья Украины, а не 12 морских миль, которые обычно считаются границей воздушного пространства страны.

По словам высокопоставленного военного представителя США, есть опасения, что после того, как США переместят свои маршруты полетов из районов, расположенных ближе к побережью Украины, им будет сложнее вернуться к ним и отстоять свободу полетов для американских самолетов. ВМС США не заходили в Черное море с декабря 2021 года.

Сбитый беспилотник стал первым случаем прямого физического контакта российских и американских военных самолетов с тех пор, как Москва начала свое вторжение в Украину.

Министр обороны Ллойд Остин и представитель Белого дома заявляли после инцидента, что США продолжат летать и действовать там, где это позволяет международное право.