Украина понимает, что не вступит в Североатлантический Альянс, пока продолжается война, но ожидает от НАТО четкий сигнал, что ее примут в блок.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии.

По его словам, Украина хотела бы услышать от партнеров на саммите в Вильнюсе "нечто большее, чем об "открытых дверях" Альянса".

"Мы действительно реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока война продолжается. Но уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем в НАТО после войны", - заявил он.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте, комментируя вопрос об Украине и НАТО, напомнил фразу генсека Альянса о том, что Украина "однажды будет в НАТО".

"Что касается Нидерландов – мы поддерживаем амбиции Украины относительно членства в НАТО. Мы сейчас работаем над тем, чтобы на саммите в Вильнюсе мы сделали шаг вперед и не вернулись к формулировкам, которые были на Бухарестском саммите (2008 года - Ред.), или еще каким-то. Чтобы это был решительный шаг. Что именно это будет - будет обсуждаться в следующие 4-6 недель", – сказал Рютте.

Напомним, по данным DPA, США и Германия не готовы дать Украине конкретных обещаний вступления в НАТО.

Между тем Зеленский ждёт уже летом "политического приглашения" для Украины на вступление в НАТО.