Перспективы вступления Украины в НАТО не станут более конкретными в ближайшей перспективе.

Об этом пишет немецкое агентство dpa, передает DW.

По информации агентства, США и Германия на одной из недавних встреч за закрытыми дверями дали понять, что не хотят выходить за рамки декларации НАТО 2008 года.

Напомним, что в этой декларации главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны стать членами альянса, но без конкретного графика или дорожной карты.

На днях газета Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата написала, что в США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО. По его словам, Штаты предпочитают в двустороннем порядке дать Киеву гарантии безопасности.

Тем временем президент Владимир Зеленский ждёт уже летом "политического приглашения" для Украины на вступление в НАТО.

А президент Чехии Петр Павел заявлял, что НАТО сможет подумать о приеме Украины в альянс только после окончания боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.