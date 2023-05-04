Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призвал создать полноценный международный трибунал по совершенным Россией военным преступлениям, и раскритиковал идею формата "гибридного трибунала", который ранее предлагали создать США.

"Только один институт способен отреагировать на преступление агрессии - это трибунал. Трибунал, а не что-то гибридное, что позволит формально "закрыть вопрос". Не компромисс, позволяющий политикам сказать, что вопрос якобы решен. Нужен настоящий, полноценный трибунал. И настоящая, полноценная справедливость", - сказал Зеленский.

Ранее мы публиковали другие заявления Владимира Зеленского в ходе выступления в Нидерландах.

Напомним, на завтра в Минобороны Турции анонсировали трехстороннюю встречу по "зерновой сделке". Российские СМИ сообщили, что на трехсторонней встрече обсудят экспорт российского аммиака через украинские порты.

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