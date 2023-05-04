В пятницу, 5 мая, в Стамбуле делегации Турции, Украины и РФ обсудят транспортировку российского аммиака через украинские порты.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, Россия заявила, что выйдет из зерновой сделки, если по-прежнему не сможет экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чему, как она утверждает, препятствуют санкции Запада в отношении смежных секторов, таких как банковское дело и страхование.

Ранее мы писали, что накануне агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщило, что переговоры о продлении "зерновой сделки" должны пройти 3 мая "с участием всех сторон" и при посредничестве ООН. Однако в МИД РФ заявили, что не получали информацию о какой-либо встрече по "зерновой сделке".

Тем временем сегодня в Минобороны Турции анонсировали трехстороннюю встречу по "зерновой сделке". Она должна состояться в пятницу, 5 мая.

Представитель Эрдогана заявлял, что экспорт украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки" может прекратиться, если встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая не принесет результатов,

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия, похоже, не заинтересована в продлении сделки по черноморскому зерну, но Киев сосредоточился на поиске партнеров для выполнения сделки.

Срок действия зерновой сделки, заключенной при посредничестве Турции и ООН, истекает 18 мая.