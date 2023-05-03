Экспорт украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки" может прекратиться, если встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая не принесет результатов.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет CNN Turk.

"Встреча Турции, России и Украины 5 мая в Стамбуле имеет большое значение с точки зрения будущего зернового коридора. Если на ней не будет позитивного итога, то 18 мая поставки зерновых могут прекратиться", - сказал Калын.

Отметим, что встречу 5 мая пока только анонсировало минобороны Турции. Киев и Москва ещё данной встречи не подтверждали.

Россия называет условием своего согласия на продление сделки после 18 мая разблокирование Западом экспорта российского продовольствия и удобрений.

Кроме того, Кремль предупредил, что не может гарантировать безопасность судов, перевозящих украинский экспорт, после 18 мая и что регистрация судов будет продолжаться только до этой даты.

Также в Мининфраструктуры Украины сообщали о повторной блокировке инспекции судов российской стороной. С 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию суден, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана.