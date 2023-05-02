ООН работает над поиском решения, за счет которого российские банки смогут проводить транзакции в рамках зерновой сделки.

Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге.

"Одним из направлений работы Ребеки Гринспен (главы конференции по торговле и развитию - Ред.) и ее команды является поиск решения, которое позволило бы российским банкам, в том числе "Россельхозбанку", проводить платежи и транзакции", — сказал Хак.

Напомним, срок зерновой сделки истекает 18 мая. Разблокирование российского экспорта сельхозпродукции Москва называет условием продления зерновой сделки.

Сегодня СМИ сообщили, что 3 мая пройдут переговоры по продлению зерновой сделки при участии всех сторон.

Однако в МИД РФ заявили, что не получали информацию о какой-либо встрече по поводу зерновой сделки.