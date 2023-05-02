В среду, 3 мая, пройдут переговоры по продлению зерновой сделки при участии всех сторон.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Киеве.

Срок зерновой сделки истекает 18 мая, и Россия грозит ее не продлить, если не будут сняты все санкции с ее сельхоз экспорта.

Как заявили в Турции, российский экспорт в рамках сделки и разблокирован, но на деле не работает из-за отсутствия страхового обслуживания судов. Для этого санкции должны отменить Британия и США.

Ранее мы писали, что Москва выдвинула несколько условий по продлению зерновой сделки. Среди них - запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса, а также снятие всех санкций с российского сельхоз экспорта и обслуживающих его банков.

Напомним, Кремль предупредил, что не может гарантировать безопасность судов, перевозящих украинский экспорт, после 18 мая, и что регистрация судов будет продолжаться только до этой даты.

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Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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