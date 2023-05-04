В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, президент улетал из Финляндии правительственным самолетом Нидерландов.

Владимир Зеленский прибыл на заседание Сената Генеральных штатов в Гааге, где выступил с речью. Публикуем главное из заявлений президента Украины:

Выступление Владимир Зеленский начал с заявления, что "безусловно мы все хотим видеть здесь другого Владимира, мы хотим видеть его в Гааге" (имеется ввиду Путин). Зеленский уверен, что Путина будут судить в Гааге после победы Украины; Украинский президент призвал "остановить преступление агрессии", и заявил, что те, кто начинал войну, не считали, что понесут ответственность. Длительный мир после победы можно достичь за счет таких ценностей как свобода, верховенство права и полноценное правосудие. "Мы не можем допустить гибридный мир, связанный с приостановкой боевых действий на фронте", заявил он. Зеленский назвал число военных преступлений РФ за последний месяц - 6139. Погибли 207 гражданских, в т.ч. 17 детей, более 400 мирных жителей ранены за последний месяц. Зеленский предложил создать трибунал для осуждения "преступления агрессии" по примеру Нюрнбернского процесса

По данным пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, в рамках визита глава государства намерен посетить Международный уголовный суд и провести встречи с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

В программе также запланировано обращение Зеленского к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

Президент отдельно встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также в трехстороннем формате с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Кроме того, запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра и поездка на базу военно-воздушных сил Нидерландов. Накануне визита президент уже провел встречи с президентом сената Яном Брауном и председателем палаты представителей Верой Бергкамп.

Как мы писали, Владимир Зеленский отверг причастность Украины к атаке на Кремль.

При этом МИД РФ обвинил в атаке на Кремль Запад, но "неминуемым и жестоким ответом" угрожает Украине.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.