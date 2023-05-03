После визита в Финляндию Владимир Зеленский сегодня не вернулся в Киев, а отправился с визитом в Нидерланды.

Об этом сообщает нидерландская телекомпания NOS.

Отмечается, что голландский правительственный самолёт с президентом Украины уже приземлился в Нидерландах. Завтра в Гааге он выступит с речью "Нет мира без справедливости".

Сегодня стало известно, что Зеленский в мае впервые посетит Германию с начала войны, где получит премию за объединение Европы.

Между тем война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.