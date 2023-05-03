Полиция Берлина подтвердила немецкому изданию Тagesspiegel визит президента Украины Владимира Зеленского в следующем месяце в Германию, где он получит премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы.

Об этом пишет Тagesspiegel.

Украинский президент прибудет в Берлин 13 мая, на следующий день состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем на вертолете он отправится в Аахен, где ему вручат премию.

На Потсдамской площади в центре Берлина будут максимальные меры безопасности из-за его визита: полицейские заграждения, проверка документов, снайперы и собаки-взрывотехники.

Это будет первая поездка Зеленского в Германию с начала войны.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Он встретится с лидером страны. Президенты обсудят борьбу Украины против России, поддержку со стороны Финляндии и двусторонние отношения между странами.

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