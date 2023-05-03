США не информировали Украину об утечках Пентагона, украинская власть узнала обо всем из медиа.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post.

Он считает, что утечки невыгодны Украине и США. Владимир Зеленский также ответил на вопрос, не приведут ли к ослаблению доверия между Киевом и Вашингтоном слитые данные о шпионаже США за руководством Украины.

По его словам, "демонстрация своих личных чувств не стоит потенциального вреда, которые они могут нанести американской поддержке военных действий Украины".

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность", - добавил президент.

Во время интервью Зеленский "казался раздраженным, комментируя утечки", и говорил, что считает их "телешоу", которое "помогает России в критический момент", пишет издание.

"Для нас все, что так или иначе заранее информирует нашего врага, для нас однозначно минус. Я не вижу здесь никаких преимуществ", - заявил он.

Президент также не стал подтверждать или опровергать достоверность данных из утечек. "Если я вам отвечу, значит, это секретно, значит, есть настоящие документы. Пожалуйста, перестань играть со мной в игры. Я президент страны, находящейся в состоянии войны", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Буданов опроверг утечку Пентагона.

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