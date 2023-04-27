Министерство обороны США предприняло усилия по предотвращению серьезных задержек с новой межконтинентальной баллистической ракетой ВВС Sentinel стоимостью 96 миллиардов долларов после того, как внутренняя проверка показала, что первоначальная задача развернуть оружие в 2029 году может быть не выполнена. Есть риск, что ее выполнение отложится на два года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пентагон принимает "благоразумные меры" для снижения рисков при планировании воплощения программы межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, которые будут построены корпорацией Northrop Grumman, заявил заместитель министра по закупкам Уильям ЛаПланте в трехстраничной записке от 27 марта.

Накануне ведущие американские медиа написали, что передача на вооружение МБР Sentinel может затянуться на несколько лет из-за нехватки квалифицированных инженеров и проблем с цепочками поставок.

Изначально планировалось, что ракета будет принята на вооружение в американскую ядерную триаду в 2029 году и прослужит до 2075 года.

Месяц назад мы сообщали, что ВВС США запрашивают более 73 миллиардов долларов в рамках нового пятилетнего плана расходов для разработки и закупки нового бомбардировщика B-21, а также новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel.

Перед этим мы рассказывали, что США провели статические испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая пока находится в стадии разработки.